Десятилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком под Сыктывкаром

Под Сыктывкаром в Республике Коми столкнулись грузовик «КамАЗ» и легковой Hyundai. Погиб десятилетний мальчик, его мать получила травмы.

Как рассказали ИА «Комиинформ» в пресс-службе ОГИБДД МВД по Сыктывкару, трагедия произошла в пятницу, 1 марта, около 7 утра. Автомобиль Hyundai столкнулся с автомобилем «КамАЗ», который двигался в противоположном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб десятилетний мальчик. Его мама, которая была за рулем легковой иномарки, получила различные травмы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб.