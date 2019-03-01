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Новая поликлиника с современным оборудованием открылась в Омске

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Новая поликлиника на 1000 посещений начала работу на проспекте Комарова в Омске. На открытии медучреждения присутствовал глава региона Александр Бурков. Из-за неоднократных срывов сроков сдачи и последовавших увольнений виновников было решено отказаться от церемонии разрезания символической красной ленты.

«Здесь будут получать первичную медицинскую помощь 60 тыс. жителей Левобережья. Таким образом, мы разгрузим поликлинику на Перелета, 7. Надеюсь и на то, что здесь очередей не будет», — цитирует Буркова ИА «ОМСКРЕГИОН».

Губернатор посетил кабинет компьютерной томографии, где установлен 128-срезовый томограф экспертного класса. На этом оборудовании можно проводить диагностические исследования практически всех органов человека. На втором этаже Буркову презентовали первую в Омске интерактивную панель «Здравографика» с технологиями дополненной реальности. Там пациенты будут получать персональные рекомендации по здоровью.

В середине февраля в Орле начал работу новый корпус перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой. Там появилось два новых направления — бальнеотерапия и рентгенологическое обследование женщин и новорожденных. Остальные подразделения переехали из старого корпуса. Также здесь размещены клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики и лаборатория пренатального скрининга.

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