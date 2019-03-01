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Тарифы на проезд по Камскому мосту выросли в Удмуртии

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Стоимость проезда по платным секциям мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии увеличилась с 1 марта. Как сообщает оператор мостовых переходов, ООО «Региональная инвестиционная компания», изменения коснулись первой группы транспортных средств на пункте взимания платы №1, мостовой переход через Каму.

Для легковых автомобилей проезд по мостам через Каму и Буй подорожал на 20 рублей, с 430 до 450 рублей. Стоимость проезда по мосту через Каму для автомобилей первой группы составит с сегодняшнего дня 280 рублей, сообщает ИА «Сусанин».

Власти Удмуртии в декабре 2018 года установили новые предельные тарифы на проезд по Камскому мосту. Они начали действовать с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что мост через Каму на трассе из Казани в Оренбург передан в федеральную собственность.

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