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Режим повышенной готовности введен на Кубани из-за непогоды

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Энергетики в Краснодарском крае перешли на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер с порывами до 27 м/с.

Неблагоприятный прогноз распространяется на 1 и 2 марта. По данным синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами снег может налипать на провода. Ситуацию усугубляет сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 25-27 м/с. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Энергетики проводят мониторинг погодных условий. В случае аварий на сетях бригады готовы к оперативным действиям. Службы находятся во взаимодействии с МЧС, администрацией Краснодарского края и властями муниципалитетов.

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