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Жителей Амурской области оштрафовали за нелегальное содержание собак

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В Амурской области 49 человек оштрафовали за то, что они не зарегистрировали своих собак. При отсутствии чипов у псов владельцам придется заплатить до 1 тыс. рублей.

По данным управления ветеринарии, в 2018 году штрафам подверглись 388 собаководов. За два месяца 2019 года штрафы наложили на 49 жителей региона. Специалисты уточняют, что государственная регистрация обязательна для всех. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Владельцы обязаны посетить ветстанцию в течение трех дней после приобретения собаки. Регистрация питомца является бесплатной, а вот чипирование стоит около 400 рублей. Чип необходим для того, чтобы собаку могли опознать в случае ее потери. Штраф за отсутствие регистрации составляет от 500 до 1 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма вырастает до 4 тыс. рублей.

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