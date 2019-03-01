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СНБО опроверг информацию о покушении на Турчинова

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Фото: TASS/Zuma
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Информация о взрыве автомобиля секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова не соответствует действительности. Об этом сообщили в пятницу, 1 марта, в пресс-служба секретаря СНБО.

«Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался», — говорится в заявлении.

Турчинов также в Facebook прокомментировал сообщения о покушении, появившиеся в Сети.

«Я и мой автотранспорт невредимы. Советую уважаемым СМИ не заниматься тиражированием фейков», — написал он.

Ранее в пятницу появилась информация о том, что неизвестные в Киеве совершили нападение на Турчинова. Якобы они бросили гранату в его служебную машину Audi на улице Героев Сталинграда.

Сообщалось, что граната сработала, и произошел подрыв автомобиля. Также была информация о госпитализации водителя секретаря СНБО, сообщает телеканал «Звезда».

21 февраля в ДНР рассказали, что Киев готовит покушение на лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

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