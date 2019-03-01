Популярные стихийные рынки предложили узаконить в Тюмени

В Тюменской городской думе обсуждали стихийную торговлю, которая уже около 20 лет ведется возле ДК «Строитель» и на улице Пермякова.

По мнению главы УМВД по Тюмени Петра Вагина, привлечением продавцов к административной ответственности вопрос нелегальных рынков не решить. Депутат Мурат Тулебаев заявил, что эти площадки популярны у местных жителей. Он предложил узаконить рынки, чтобы торговцы платили аренду, налоги. Петр Вагин поддержал инициативу. Об этом информирует портал «Наш город».

Как сообщалось в конце января, власти Хабаровского края разрабатывают меры по борьбе с контрафактным алкоголем. Планируется ввести возможность расторжения или аннулирования договора аренды земли под торговые павильоны, владельцы которых нарушают закон и продают контрафактный алкоголь. Предлагается организовать специализированную стоянку и выделить средства на вывоз таких ларьков.