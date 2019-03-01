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Катки в Москве проработают до наступления оттепели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Катки в 21 московском парке будут работать до наступления оттепели. Об этом 1 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

В пресс-службе Мосгорпарка пояснили, что ледовые площадки становятся непригодными для катания, если температура воздуха в городе держится на уровне +2…+5 градусов или идет дождь, пишет агентство городских новостей «Москва».

Таким образом, пока позволит погода, москвичи и гости столицы смогут покататься на коньках в саду «Эрмитаж», Парке Горького, саду имени Н. Баумана, Измайловском и Воронцовском парках, «Филях» и «Сокольниках», парке «Северное Тушино» и других.

Как уточняет сетевое издание m24.ru, благодаря системе охлаждения льда до +10 градусов будет работать каток «Фабрика счастливых людей» в Парке Горького. Демонтаж площадки начнется 11 марта вне зависимости от погоды.

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