Самый борсый: как делают знаменитые шляпы борсалино

Любимая шляпа Фрэнка Синатры, Хамфри Богарта и Роберта Редфорда — мягкая фетровая федора, в наших краях более известная как борсалино, по названию итальянской семейной фирмы, первой начавшей делать такие головные уборы полтора столетия назад. «Известия» представляют фоторепортаж с итальянской фабрики
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
Семейная фирма давно уже перешла в другие руки, но в Алессандрии, где находится производство, до сих пор помнят и чтут память основателя ателье Джузеппе Борсалино, открывшего дело еще в 1857 году
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
Шляпа, как ни странно, изначально была женской. Такой убор носила великая Сара Бернар в роли Федоры (отсюда второе название шляпы) в одноименной опере Умберто Джордано по пьесе Викторьена Сарду
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
Федоры делают из мягкого, особым образом обработанного фетра. Поля шляпы можно опускать и поднимать, на тулье обязательны лента и три вмятины
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
В СССР такие шляпы стали популярны среди модной молодежи в 1970-е, после выхода в прокат боевика «Борсалино» с Аленом Делоном и Жаном-Полем Бельмондо
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
Любил шляпы борсалино и другой знаменитый уроженец Алессандрии — великий филолог и писатель Умберто Эко
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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
На каждую шляпу уходит неделя ручного труда, а в процессе изготовления над каждым убором производят 50 операций
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
В конце 1970-х федоры вновь переместились в область женской моды, хотя и мужчины до сих пор охотно покупают прославленные Синатрой и Богартом в старых фильмах шляпы
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
В 2009 году шляпа борсалино была включена в экспозицию миланского музея дизайна как один из визуальных символов Италии
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
Фирма Borsalino выпускает самые разные головные уборы, включая бейсболки, но именно федоры остаются самой популярной ее продукцией
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
В бывшей штаб-квартире семейной фирмы в Алессандрии сегодня открыт музей истории шляп
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