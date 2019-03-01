Российская певица Лолита пожаловалась на мошенников в Instagram, которые от ее имени создали фейковый аккаунт и пытаются обмануть пользователей соцсети.

«Кто-то от моего имени просит пройти опрос и за это обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте потому что это какое-то мошенническое действие», — предупредила певица в видеообращении.

Она добавила, что у нее единственная официальная страница в Instagram.

Ранее в феврале Лолита пожаловалась на пенсию в 6 тыс. рублей. По словам исполнительницы, проблемы возникли из-за работы на Украине, где не хотят подтверждать ее трудовой стаж.