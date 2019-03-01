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Лолита пожаловалась на мошенников в Instagram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российская певица Лолита пожаловалась на мошенников в Instagram, которые от ее имени создали фейковый аккаунт и пытаются обмануть пользователей соцсети. 

«Кто-то от моего имени просит пройти опрос и за это обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте потому что это какое-то мошенническое действие», — предупредила певица в видеообращении.  

Она добавила, что у нее единственная официальная страница в Instagram. 

Ранее в феврале Лолита пожаловалась на пенсию в 6 тыс. рублей. По словам исполнительницы, проблемы возникли из-за работы на Украине, где не хотят подтверждать ее трудовой стаж.

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