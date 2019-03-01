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Готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали третьего боевика, планировавшего серию убийств и терактов. Еще двоих задержали в начале и середине февраля. Об этом 1 марта МВД сообщило агентству «РИА Новости».

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По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, законспирированная ячейка разделяла идеологию международной террористической организации и имела тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе.

Отмечается, что задержанные встречались на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, где планировали нападения на органы госвласти и правопорядка, а также на объекты жизнеобеспечения. Боевики готовили и взрывы в местах массового скопления людей.

При обыске у них нашли самодельные взрывные устройство, одно из них было мощностью 600 г в тротиловом эквиваленте, гранаты, пистолеты Макарова, а также фотографию руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО. Волк отметила, что на него могло планироваться покушение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

27 февраля стало известно о ликвидации трех боевиков в столице Кабардино-Балкарии. Они планировали совершить теракт. Все трое состояли в религиозно-экстремистской группировке.

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