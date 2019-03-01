Водителей в Москве призвали к осторожности из-за гололедицы

Московские власти призвали столичных водителей к аккуратности на дорогах из-за метели и сильной гололедицы. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на официальной странице транспортного комплекса Москвы в Twitter.

По прогнозам синоптиков, ожидается от -1 до +1 градуса, облачность, временами снег и метель, а также сильная гололедица, пишет агентство городских новостей «Москва». Ветер северный с порывами до 17 м/с. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как передает сетевое издание m24.ru, в течение дня циклон в столице начнет смещаться к востоку. К вечеру похолодает до -3 градусов, сохранится облачность, продолжит идти небольшой снег. Днем в столичном регионе ожидается аномально низкое давление — 728 мм рт. ст.

По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции, погода будет неустойчивая, оттепели будут чередоваться с сухими морозами. Так, 2 марта днем температура составит от -3 до -5 градусов, а 3 марта — от -2 до -4, пишет «Газета.ру».