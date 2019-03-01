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Пожар произошел на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде

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Пожар произошел на волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь». В результате случившегося пострадавших нет. Причины пока не установлены.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру», сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:46 28 февраля. На заводе загорелась кровля административного здания. В момент происшествия в нем никого не было. Пожарным удалось ликвидировать последствия возгорания лишь спустя два часа.

Металлургический комбинат «Красный Октябрь» признали банкротом в 2018 году. Сейчас многие цеха и административные здания пустуют.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области во время пожара погиб 80-летний мужчина. Причиной случившегося стала неправильная эксплуатация газовой плиты.

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