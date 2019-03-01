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В США посчитали время подлета «Авангарда» к стране

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Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О’Шонесси заявил, что российский ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард» способен прорвать противоракетную оборону США и нанести удар по территории страны в течение 15 минут после запуска. Об этом 27 февраля пишет The Washington Times.

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По словам генерала, Москва впервые развертывает неядерные ракеты, способные поражать цели в глубине США.

О’Шонесси считает, что потенциал России может убедить противника отказаться от эскалации конфликта и пойти на уступки Москве. Он отметил, что бомбардировщики, в том числе Ту-95 и Ту-160, часто летают у побережья США, «чтобы показать свои ядерные возможности».

Американский генерал добавил, что северным рубежам страны могут угрожать ракетные комплексы «Калибр», так как они обладают «крайне высокой точностью удара по наземным целям».

О разработке «Авангарда» сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Глава государства рассказал, что комплекс способен двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов. А также осуществлять при движении к цели глубокое маневрирование — как боковое, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО. Так, ракеты способны летать в плотных слоях атмосферы со скоростью, в 20 раз превышающей звуковую.

Путин представил и другие образцы новейшего российского вооружения: системы «Кинжал», «Сармат», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой

18 февраля стало известно, что государственная комиссия по итогам последних испытаний рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс «Авангард».

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