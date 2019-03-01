На МКС впервые протестировали огнетушители

Космонавт Олег Кононенко впервые за 20-летнюю историю Международной космической станции (МКС) протестировал на ней работоспособность космических огнетушителей, получив на это разрешение с Земли.

Особенность космического огнетушителя российского производства в том, что при тушении пена не разлетается в невесомости, а прилипает к стенам. Смесь безвредна для людей и не может испортить приборы на станции.