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«Оскар» для стартапа

Московской сити-ферме присудили премию «Агроинвестор года»
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Лучшим стартапом России в сфере сельского хозяйства назван московский производитель зелени «РусЭко». Эксперты премии «Агроинвестор года» отдали за компанию наибольшее количество голосов в номинации «Стартап года». Церемония награждения состоялась во вторник, 26 февраля. Генеральным партнером выступила аудиторская компания PwC.

«Стартап года — это бизнес, построенный на инновационном продукте или услуге, меняющий представление участников рынка о традиционной деятельности, кардинально улучшающий качество продукции или условий производства в агропромышленном комплексе», — отметили эксперты премии, среди которых представители Минсельхоза, PwC, ВШЭ и РАНХиГС.

Городская ферма «РусЭко» специализируется на выращивании натуральных салатов, пряных трав и микрозелени — позиций, нуждающихся в импортозамещении на российском рынке. Производственные мощности компании располагаются в Москве на территории бывшего комплекса «Лиггетт-Дукат». В прошлом году здание подверглось масштабной реновации и было перестроено в инновационную агроферму.

Созревание растений происходит на вертикальных стеллажах. Подобные конструкции помогают экономить городское пространство — на одном квадратном метре собирается урожай, эквивалентный десяти «квадратам» традиционной теплицы. Вода и воздух, необходимые для роста зелени, проходят через многоступенчатую систему очистки. Закрытая конструкция фермы позволяет получать стабильный урожай круглый год и не зависеть от времени суток и погодных условий. Рост растений поддерживается автоматизированной системой.

На площади 6,8 га компания намерена ежедневно собирать до 25 т свежей зелени. В последующем посевная площадь фермы увеличится до 12 га, а объем урожая вырастет до 47 т в сутки. Подобные цифры делают «РусЭко» крупнейшей вертикальной фермой в мире.

«Значительная доля зелени на прилавках магазинов является импортной. Долгая логистика неизбежно сказывается на ее вкусовых и питательных свойствах, — отметил председатель совета директоров «РусЭко» Евгений Антипов. — Наша зелень растет рядом с вашим домом. Ее отличает насыщенный, яркий вкус, а также большое количество питательных элементов, необходимых человеку».

Появление сити-фермы соответствует государственному курсу, нацеленному на импортозамещение и популяризацию здорового питания. Ранее создать российский бренд зеленой продукции правительству поручил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

Премия «Агроинвестор года» была учреждена 13 декабря 2018 года российским изданием «Агроинвестор». Методики отбора кандидатов и объективности голосования разработаны консалтинговой компанией PwC. Ключевая задача премии — привлечь внимание к успехам и достижения агропромышленного комплекса. По словам редакционного директора «Агроинвестора» Николая Лычева, премия должна стать для АПК тем же, что «Оскар» для мирового кинематографа.

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