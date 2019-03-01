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Отделение хосписа с аппаратами ИВЛ откроют в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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В Санкт-Петербурге может открыться отделение хосписа для детей, которым необходимы аппараты искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Предположительно, оно появится в мае 2019 года. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина на круглом столе, посвященном проблемам людей с редкими заболеваниями.

Отделение будет рассчитано на 10 маленьких пациентов. Все необходимые для его открытия документы должны быть подготовлены уже к середине марта, сообщает телеканал «78».

По словам вице-губернатора, сейчас в городе насчитывается 37 таких детей. Все они стоят на учете, и всех обеспечат за счет бюджета.

В январе 2019 года детский хоспис в Петербурге посетил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что теперь хосписам будут выделять средства из федерального бюджета.

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