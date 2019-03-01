Полевые испытания самоходки «Лотос» завершатся в 2019 году

Полевые испытания нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос» планируют завершить в 2019 году. Об этом 1 марта рассказал гендиректор компании-разработчика, входящей в состав «Ростеха», Михаил Левшунов.

По его словам, сейчас самоходка находится в стадии сборки и готовится к выходу на испытания.

«У «Лотоса» полная автоматизация, цифровой борт, автоматический режим стрельбы, высокая точность попадания по координатам машины управления или с беспилотника. Это мини-«Коалиция» калибра 120 мм», — цитирует Левшунова ТАСС.

Он также добавил, что орудие получило возможность стрелять минами НАТО. Кроме того, в нем обеспечивается десантирование экипажа внутри, как и у всех машин ВДВ, пишет «Газета.ру».

В декабре 2018 года Минобороны РФ сообщило, что «Лотос» пройдет заключительные испытания в 2019 году. По данным ведомства, после государственных тестов он будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск. Тогда же сообщалось, что самоходка впервые пройдет по Красной площади 9 мая 2019 года. «Лотосы» пройдут в составе колонны бронетехники Воздушно-десантных войск.

«Лотос» предназначен для повышения огневых и маневренных возможностей десантных подразделений. Планируется, что он заменит всю линейку устаревших установок ВДВ и морской пехоты — 2С9 «Нона-С», 2С9-1 «Свиристелка» и 2С9-11М «Нона-СМ».