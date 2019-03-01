Прямой эфир

Полевые испытания самоходки «Лотос» завершатся в 2019 году

0
Фото: ЦНИИТОЧМАШ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полевые испытания нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос» планируют завершить в 2019 году. Об этом 1 марта рассказал гендиректор компании-разработчика, входящей в состав «Ростеха», Михаил Левшунов.

Со скоростью «Пересвета»: новейшее оружие поступило в войска досрочно
На следующем этапе военного строительства будут наращиваться силы флота

По его словам, сейчас самоходка находится в стадии сборки и готовится к выходу на испытания.

«У «Лотоса» полная автоматизация, цифровой борт, автоматический режим стрельбы, высокая точность попадания по координатам машины управления или с беспилотника. Это мини-«Коалиция» калибра 120 мм», — цитирует Левшунова ТАСС.

Он также добавил, что орудие получило возможность стрелять минами НАТО. Кроме того, в нем обеспечивается десантирование экипажа внутри, как и у всех машин ВДВ, пишет «Газета.ру».

В декабре 2018 года Минобороны РФ сообщило, что «Лотос» пройдет заключительные испытания в 2019 году. По данным ведомства, после государственных тестов он будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск. Тогда же сообщалось, что самоходка впервые пройдет по Красной площади 9 мая 2019 года. «Лотосы» пройдут в составе колонны бронетехники Воздушно-десантных войск.

«Лотос» предназначен для повышения огневых и маневренных возможностей десантных подразделений. Планируется, что он заменит всю линейку устаревших установок ВДВ и морской пехоты — 2С9 «Нона-С», 2С9-1 «Свиристелка» и 2С9-11М «Нона-СМ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось фото новейшей российской самоходки для ВДВ «Лотос»
Американские эксперты оценили новую российскую самоходку «Лотос»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017