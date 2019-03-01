В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет

С 1 марта 2019 года в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий, которая ранее проходила в форме эксперимента.

Впервые продажа сигарет с цифровой маркировкой стартовала в апреле 2018 года. Знак представляет собой сгенерированный программой электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix. С помощью него можно проследить путь пачки от производителя до покупателя, пишет «Газета.ру».

Предполагается, что маркировка табачных изделий поможет повысить прозрачность рынка и снизить долю фальсифицированной продукции.

Этапы внедрения цифровой маркировки

Внедрение новой системы разделено на этапы. Так, с 1 марта участники рынка регистрируются в системе, оператором которой выступил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По данным замгендиректора организации Реваза Юсупова, сейчас с системе уже зарегистрировалиси 2 тыс. 127 участников, в том числе 15 производителей, среди которых Philip Morris International, Imperial Tobacco, British American Tobacco и другие: выпускающие 99% сигарет.

С 1 июля все табачные фабрики в России в обязательном порядке переходят на производство сигарет с маркировкой. В свою очередь розничные магазины передает информацию о продаже маркированной табачной продукции в систему.

До 1 июля 2020 года допускается продажа сигарет с кодом и без, после этого торговля немаркированными изделиями будет запрещена, пишет «Федеральное агентство новостей».

Мнения экспертов и производителей

Как заверил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, запуск системы маркировки не спровоцирует рост цен на табачные изделия.

«Производители, участвующие в эксперименте, говорили неоднократно, что цифровая маркировка кодом DataMatrix является оптимальным форматом. Так что мы не видим рисков роста цен на сигареты», — приводит слова главы Минпромторга «РИА Новости».

Аналогичной точки зрения придерживаются и производители сигарет. По их словам, основной фактор, влияющий на рост стоимости табачной продукции является ежегодное увеличение ставки акциза, который в январе 2019 года был понят на 10%. Поэтом на этом фоне затраты на маркировку не являются существенным фактором роста стоимости сигарет, уверены участники рынка.