Cу-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана

На границе Индии и Пакистана 27 февраля произошел воздушный бой, в котором участвовали в общей сложности 32 самолета. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным журналистов, индийские военно-воздушные силы задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. При этом один МиГ-21 был сбит, что подтвердили власти страны. На стороне Пакистана было 24 воздушных судна — восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder, еще восемь самолетов сопровождали группировку.
Как сообщает телеканал, пакистанские истребители провели бомбардировку рядом с военными объектами, которые расположены вдоль линии соприкосновения в Кашмире. После этого индийские летчики преследовали самолеты Пакистана и атаковали судно F-16. В результате один из истребителей сил Индии был поражен ракетой. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами.
Реакция сторон
Утром 1 марта власти Пакистана заявили о двух сбитых индийских самолетах и двух арестованных пилотах. При этом в Нью-Дели подчеркнули, что ВВС страны потеряли только одно воздушное судно — МиГ-21. Также отмечалось, что был сбит один истребитель сил Пакистана. Кроме того, индийские власти призвали освободить пленного летчика.
После этого премьер-министр Пакистана Имран Хан опроверг информацию о сбитом самолете и отметил, что в качестве «мирного жеста» будет освобожден лишь один пилот.
Отношения двух стран
Государства переживают кризис в двусторонних отношениях из-за разногласий по вопросу статуса Кашмира. Между странами нет официальной границы, их разделяет линия контроля. При этом в индийском штате Джамму и Кашмир ведут деятельность сепаратисты, которые выступают за независимость области и ее присоединение к Пакистану.
Индия обвиняет соседнее государство в поддержке сепаратистов. Однако Исламабад отмечает, что жители региона справедливо борются за свои права.
Обострение ситуации
Ситуация обострилась в середине февраля, когда рядом с колонной военизированной полиции Индии произошел взрыв, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».
После этого, в ночь на 26 февраля, самолеты ВВС Индии ударили по базе боевиков в пакистанской части Кашмира. Как заявили власти страны, в результате военные уничтожили около 300 террористов, транспорт, оружие и боеприпасы.
Исламабад при этом отверг заявления Нью-Дели о цели атаки. На следующий день авиация Пакистана ответила ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии.
Кашмир — спорная территория на северо-западе полуострова Индостан. Мусульмане, индуисты и буддисты относительно мирно сосуществовали на этой земле до 1947 года, когда начался раздел Британской Индии. Первая индо-пакистанская война закончилась в 1949 году разделом территории Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном. Примерно 60% территории оказалось в составе Индии, северная часть, населенная мусульманами, отошла к Пакистану. С тех пор индо-пакистанский конфликт вокруг Кашмира продолжается фактически непрерывно — государства не могут решить вопрос с границами. За десятилетия конфликта пострадали десятки миллионов людей. В Кашмире часто происходят столкновения между правительственными войсками Индии и проживающими здесь мусульманами, которые поддерживают сепаратистские настроения и радикальные исламистские организации, базирующиеся на территории Пакистана. На фото — похороны мятежников, погибших в столкновениях в Кашмире
Фото: Global Look Press/ZUMA/Pacific Press/Muzamil Mattoo
Доминирующими отраслями экономики в штате всегда были сельское хозяйство и туризм. В Кашмире много объектов, представляющих историко-культурную ценность, включая прежде всего религиозные святыни. На протяжении столетий эта территория использовалась для летнего отдыха индийских властителей
Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Javed Dar
Занятие сельским хозяйством обеспечивает средства к существованию большинству населения
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Waseem Andrabi
Шринагар — летняя столица индийского штата Джамму и Кашмир. Город расположен на озере Дал и своими каналами-улицами напоминает Венецию. Некоторые легенды утверждают, что там расположена могила Иисуса Христа
Фото: Global Look Press/imago stock&people/Delhi
Образование в штате Джамму и Кашмир состоит из начального, среднего, среднеспециального, колледжей и высшего. Есть школы частные и государственные. Посещать учебные заведения дети имеют возможность и в отдаленных деревнях
Фото: Getty Images/Yawar Nazir
Подавляющее большинство населения Кашмира — мусульмане, Джамму — индуисты
Фото: Getty Images/NurPhoto/Nasir Kachroo
Частые столкновения с индийскими правительственными войсками в Кашмире происходят из-за того, что местные активисты отрицают индийскую власть и требуют независимости или слияния с мусульманским Пакистаном
Фото: Global Look Press/ZUMA/IMAGESLIVE/Muzamil Mattoo
Вид из жилого дома после перестрелки между правительственными войсками и боевиками
Фото: REUTERS/Danish Ismail
Проверка документов во время комендантского часа в Сринагаре
Фото: REUTERS/Danish Ismail
Уличные волнения, начавшиеся во время похорон мирного жителя Абдулы Кайума, родственники которого сообщили местным СМИ, что он был избит индийской полицией и скончался от полученных ранений в больнице Сринагара
Фото: REUTERS/Danish Ismail
Индийский полицейский стреляет по демонстрантам в Кашмире во время столкновений
Фото: Getty Images/Yawar Nazir
Жилой дом, в котором скрывался и был убит командир исламистской группировки
Фото: REUTERS/Danish Ismail
Кашмирские мусульманки во время молитвы в Шринагаре
Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Idrees Abbas