Cу-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана

На границе Индии и Пакистана 27 февраля произошел воздушный бой, в котором участвовали в общей сложности 32 самолета. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным журналистов, индийские военно-воздушные силы задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. При этом один МиГ-21 был сбит, что подтвердили власти страны. На стороне Пакистана было 24 воздушных судна — восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder, еще восемь самолетов сопровождали группировку.

Как сообщает телеканал, пакистанские истребители провели бомбардировку рядом с военными объектами, которые расположены вдоль линии соприкосновения в Кашмире. После этого индийские летчики преследовали самолеты Пакистана и атаковали судно F-16. В результате один из истребителей сил Индии был поражен ракетой. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами.

Реакция сторон

Утром 1 марта власти Пакистана заявили о двух сбитых индийских самолетах и двух арестованных пилотах. При этом в Нью-Дели подчеркнули, что ВВС страны потеряли только одно воздушное судно — МиГ-21. Также отмечалось, что был сбит один истребитель сил Пакистана. Кроме того, индийские власти призвали освободить пленного летчика.

После этого премьер-министр Пакистана Имран Хан опроверг информацию о сбитом самолете и отметил, что в качестве «мирного жеста» будет освобожден лишь один пилот.

Отношения двух стран

Государства переживают кризис в двусторонних отношениях из-за разногласий по вопросу статуса Кашмира. Между странами нет официальной границы, их разделяет линия контроля. При этом в индийском штате Джамму и Кашмир ведут деятельность сепаратисты, которые выступают за независимость области и ее присоединение к Пакистану.

Индия обвиняет соседнее государство в поддержке сепаратистов. Однако Исламабад отмечает, что жители региона справедливо борются за свои права.

Обострение ситуации

Ситуация обострилась в середине февраля, когда рядом с колонной военизированной полиции Индии произошел взрыв, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

После этого, в ночь на 26 февраля, самолеты ВВС Индии ударили по базе боевиков в пакистанской части Кашмира. Как заявили власти страны, в результате военные уничтожили около 300 террористов, транспорт, оружие и боеприпасы.

Исламабад при этом отверг заявления Нью-Дели о цели атаки. На следующий день авиация Пакистана ответила ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии.