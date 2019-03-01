Прямой эфир

Cу-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На границе Индии и Пакистана 27 февраля произошел воздушный бой, в котором участвовали в общей сложности 32 самолета. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Русское качество: как Индия и Пакистан воюют нашим оружием
Конфликтующие страны остаются крупнейшими клиентами отечественного ВПК

По данным журналистов, индийские военно-воздушные силы задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. При этом один МиГ-21 был сбит, что подтвердили власти страны. На стороне Пакистана было 24 воздушных судна — восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder, еще восемь самолетов сопровождали группировку.

Как сообщает телеканал, пакистанские истребители провели бомбардировку рядом с военными объектами, которые расположены вдоль линии соприкосновения в Кашмире. После этого индийские летчики преследовали самолеты Пакистана и атаковали судно F-16. В результате один из истребителей сил Индии был поражен ракетой. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами.

Реакция сторон

Утром 1 марта власти Пакистана заявили о двух сбитых индийских самолетах и двух арестованных пилотах. При этом в Нью-Дели подчеркнули, что ВВС страны потеряли только одно воздушное судно — МиГ-21. Также отмечалось, что был сбит один истребитель сил Пакистана. Кроме того, индийские власти призвали освободить пленного летчика. 

После этого премьер-министр Пакистана Имран Хан опроверг информацию о сбитом самолете и отметил, что в качестве «мирного жеста» будет освобожден лишь один пилот. 

Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана
Приведет ли обмен ударами к полноценной ядерной войне

Отношения двух стран

Государства переживают кризис в двусторонних отношениях из-за разногласий по вопросу статуса Кашмира. Между странами нет официальной границы, их разделяет линия контроля. При этом в индийском штате Джамму и Кашмир ведут деятельность сепаратисты, которые выступают за независимость области и ее присоединение к Пакистану. 

Индия обвиняет соседнее государство в поддержке сепаратистов. Однако Исламабад отмечает, что жители региона справедливо борются за свои права.

Обострение ситуации

Ситуация обострилась в середине февраля, когда рядом с колонной военизированной полиции Индии произошел взрыв, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

После этого, в ночь на 26 февраля, самолеты ВВС Индии ударили по базе боевиков в пакистанской части Кашмира. Как заявили власти страны, в результате военные уничтожили около 300 террористов, транспорт, оружие и боеприпасы.

Исламабад при этом отверг заявления Нью-Дели о цели атаки. На следующий день авиация Пакистана ответила ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии.

01_Kashmir_20181210_zaa_p133_010
Кашмир
Кашмир — спорная территория на северо-западе полуострова Индостан. Мусульмане, индуисты и буддисты относительно мирно сосуществовали на этой земле до 1947 года, когда начался раздел Британской Индии. Первая индо-пакистанская война закончилась в 1949 году разделом территории Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном. Примерно 60% территории оказалось в составе Индии, северная часть, населенная мусульманами, отошла к Пакистану. С тех пор индо-пакистанский конфликт вокруг Кашмира продолжается фактически непрерывно — государства не могут решить вопрос с границами. За десятилетия конфликта пострадали десятки миллионов людей. В Кашмире часто происходят столкновения между правительственными войсками Индии и проживающими здесь мусульманами, которые поддерживают сепаратистские настроения и радикальные исламистские организации, базирующиеся на территории Пакистана. На фото — похороны мятежников, погибших в столкновениях в Кашмире
Фото: Global Look Press/ZUMA/Pacific Press/Muzamil Mattoo
07_Kashmir_20190127_zaf_x99_308
Кашмир
Доминирующими отраслями экономики в штате всегда были сельское хозяйство и туризм. В Кашмире много объектов, представляющих историко-культурную ценность, включая прежде всего религиозные святыни. На протяжении столетий эта территория использовалась для летнего отдыха индийских властителей
Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Javed Dar
06_Kashmir_GettyImages-1061857348
Кашмир
Занятие сельским хозяйством обеспечивает средства к существованию большинству населения
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Waseem Andrabi
02_Kashmir_20190207_gaf_u55_153
Кашмир
Шринагар — летняя столица индийского штата Джамму и Кашмир. Город расположен на озере Дал и своими каналами-улицами напоминает Венецию. Некоторые легенды утверждают, что там расположена могила Иисуса Христа
Фото: Global Look Press/imago stock&people/Delhi
03_Kashmir_GettyImages-901129572
Кашмир
Образование в штате Джамму и Кашмир состоит из начального, среднего, среднеспециального, колледжей и высшего. Есть школы частные и государственные. Посещать учебные заведения дети имеют возможность и в отдаленных деревнях
Фото: Getty Images/Yawar Nazir
04_Kashmir_GettyImages-843614312
Кашмир
Подавляющее большинство населения Кашмира — мусульмане, Джамму — индуисты
Фото: Getty Images/NurPhoto/Nasir Kachroo
05_Kashmir_20181219_zap_d99_015
Кашмир
Частые столкновения с индийскими правительственными войсками в Кашмире происходят из-за того, что местные активисты отрицают индийскую власть и требуют независимости или слияния с мусульманским Пакистаном
Фото: Global Look Press/ZUMA/IMAGESLIVE/Muzamil Mattoo
09_Kashmir_RTS1PPA1
Кашмир
Вид из жилого дома после перестрелки между правительственными войсками и боевиками
Фото: REUTERS/Danish Ismail
10_Kashmir_RTSHTQ4
Кашмир
Проверка документов во время комендантского часа в Сринагаре
Фото: REUTERS/Danish Ismail
11_Kashmir_RTSN2V8
Кашмир
Уличные волнения, начавшиеся во время похорон мирного жителя Абдулы Кайума, родственники которого сообщили местным СМИ, что он был избит индийской полицией и скончался от полученных ранений в больнице Сринагара
Фото: REUTERS/Danish Ismail
12_Kashmir_GettyImages-1052343738
Кашмир
Индийский полицейский стреляет по демонстрантам в Кашмире во время столкновений
Фото: Getty Images/Yawar Nazir
13_Kashmir_RTS1PDM2
Кашмир
Жилой дом, в котором скрывался и был убит командир исламистской группировки
Фото: REUTERS/Danish Ismail
14_Kashmir_20181112_zaa_s197_029
Кашмир
Кашмирские мусульманки во время молитвы в Шринагаре
Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Idrees Abbas
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пакистане назвали «обоюдным самоуничтожением» возможную войну с Индией
Маршруты 33 рейсов из России изменены из-за конфликта Индии и Пакистана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017