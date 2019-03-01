Власти США намерены усилить надзор за институтами Конфуция в стране

Госдепартамент и министерство образования США намерены ужесточить контроль за деятельностью институтов Конфуция, которые подозреваются в распространении китайского влияния и пропаганды. Об этом сообщило агентство Reuters.

По предварительным данным, будет усилен надзор за выдачей виз персоналу институтов, а также за финансированием от иностранных правительств. При этом посольство Китая в Вашингтоне распространило заявление МИДа страны о том, что деятельность институтов абсолютно законна, прозрачна и открыта.

На данный момент на территории США действует около 100 институтов Конфуция в колледжах и университетах и еще около 500 классов Конфуция. Это сеть китайских культурно-образовательных центров, которые были созданы Госкомитетом по распространению китайского языка за рубежом минобразования КНР.

5 декабря прошлого года Bloomberg опубликовал прогноз, в котором названы главные политические риски для развития мировой экономики в 2019 году. По данным агентства, одну из основных опасностей представляют торговые войны, в частности противостояние США и Китая. Несмотря на то что стороны договорились приостановить взаимное введение торговых пошлин, такие разногласия сами по себе могут означать первые стадии «продолжительной холодной войны».

24 февраля на ежегодном балу губернаторов США в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что собирается заключить новую торговую сделку с КНР, которая бы стала «замечательной для обеих стран».