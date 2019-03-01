Названа позиция США по кораблям ВМС Украины в Керченском проливе

Соединенные Штаты не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко, если корабли украинских ВМС повторно войдут в Керченский пролив. Об этом сообщил портал «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Вашингтон не намерен помогать Киеву, так как страны Евросоюза также могут отказаться поддерживать новую провокацию Порошенко, а США не хотели бы расколоть позицию Запада по отношению к России, пишет «РИА Новости».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.