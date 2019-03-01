Мэр Биробиджана досрочно подал в отставку

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана с 1 марта будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко, а исполняющим обязанности главы муниципального образования станет председатель городской думы Павел Ворожбит.

Внеочередное заседание городской думы, на котором будет определена дата проведения конкурса на должность главы города, состоится 4 марта, пишет ТАСС.

Евгений Коростелев возглавлял мэрию и город с 2015 года. До этого он работал в правительстве Еврейской автономии.

26 февраля мэр города Улан-Удэ Александр Голков написал заявление об увольнении с поста и подал его в аппарат совета депутатов.