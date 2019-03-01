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В Москве появятся 18 тыс. новых навигационных табличек

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До конца 2019 года на улицах Москвы будут установлены 18 тыс. навигационных табличек, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в Twitter, в Москве уже появились 11 тыс. городских и 83 тысяч домовых табличек нового образца.

По словам Собянина, таблички хорошо заметны днем и ярко освещены ночью, а информация на указателях продублирована на английском языке.

26 февраля фанаты музыканта Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, обратились в мэрию Москвы с просьбой разрешить установку стены памяти музыканта.

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