В Москве появятся 18 тыс. новых навигационных табличек

До конца 2019 года на улицах Москвы будут установлены 18 тыс. навигационных табличек, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в Twitter, в Москве уже появились 11 тыс. городских и 83 тысяч домовых табличек нового образца.

По словам Собянина, таблички хорошо заметны днем и ярко освещены ночью, а информация на указателях продублирована на английском языке.

26 февраля фанаты музыканта Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, обратились в мэрию Москвы с просьбой разрешить установку стены памяти музыканта.