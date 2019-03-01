В Пентагоне посчитали время подлета «Авангарда» к США

Российский ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард» способен обойти противоракетную систему США и нанести удар по территории страны в течение 15 минут после запуска, заявил глава Северного командования ВС США генерал Терренс О’Шонесси.

Как пишет The Washington Post, в Пентагоне обеспокоены тем, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, способные поражать цели в глубине США.

По мнению американского генерала, неядерный потенциал России может убедить противника отказаться от эскалации конфликта и пойти на уступки Москве, отмечает «Газета.ру».

О разработке системы вооружений «Авангард» рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта прошлого года. Глава государства представил и другие образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

Возможности крылатого блока системы «Авангард» позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО. Так, ракеты способны летать в плотных слоях атмосферы со скоростью, в 20 раз превышающей звуковую.