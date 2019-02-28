В доме коллекционера в США обнаружили 2 тыс. человеческих костей

В американском штате Индиана сотрудники ФБР обнаружили в доме коллекционера Дона Миллера, умершего в 2015 году, 2 тыс. человеческих костей. Об этом сообщается в эфире телеканала CBS.

Эксперты установили происхождение найденных останков: большинство из них принадлежали американским индейцам, в частности представителям племени арикара.

«Примерно половина коллекции была [наследием] американских индейцев, а другая половина коллекции была [собрана] с каждого уголка мира», — заявил глава отдела ФБР по преступлениям в сфере искусства Тим Карпентер.

В 2014 году из коллекции Миллера были конфискованы примерно 42 тыс. артефактов, среди которых керамика доколумбовой Америки, итальянская мозаика, артефакты из Китая и китайские украшения. По данным ФБР, многие экспонаты коллекционер получал незаконно.

Все изъятые у Миллера предметы были возвращены в Камбоджу, Канаду, Колумбию и Мексику, пишет «РИА Новости».

В апреле прошлого года специалисты ФБР при помощи анализа ДНК сумели установить личность мумии возрастом 4 тыс. лет. Гробницу с мумией нашла еще в 1915 году группа американских ученых в древнем египетском некрополе Дейр-эль-Берши. Тело мумии было разрублено на части, а голова лежала отдельно на саркофаге, могила была разграблена.