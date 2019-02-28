На единственном российском авианосце сменили командира

Капитан второго ранга Ярослав Адамов назначен командиром единственного российского тяжелого авианосца «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) ВМФ России.

Ранее он исполнял обязанности старшего помощника командира корабля капитана первого ранга Сергея Артамонова. Последний командовал крейсером около восьми лет, дольше всех своих предшественников, и недавно был назначен на вышестоящую воинскую должность в штабе СФ, пишет «РИА Новости».

Под командованием Артамонова «Адмирал Кузнецов» совершил несколько дальних походов в Средиземное море. Во время одного из них впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно выполнила операцию по нанесению ударов по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии.

В настоящее время крейсер находится на ремонте, который планируют завершить в следующем году. В состав флота авианосец, как ожидается, вернется в 2021 году.

26 февраля представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало сообщил о начале строительства малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22800 «Каракурт» на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. Это многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения ближней морской зоны, предназначенный для ведения боевых действий и выполнения различных задач в мирное время.