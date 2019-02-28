Подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту в Амурской области

В Сковороднинском районе Амурской области 15-летний подросток залез на опору железнодорожного моста и получил удар током. От полученной травмы он скончался.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД на транспорте, трагедия произошла в среду, 27 февраля, на станции Уруша. Подросток в компании друзей находился на железнодорожном мосту. Мальчик залез на опору и был дважды поражен электрической дугой, а затем упал на железнодорожные пути.

Пострадавший был доставлен в районную больницу, но спасти его не удалось, пишет Амурская Служба Новостей.

На место происшествия выезжало руководство Сковороднинского линейного отдела, следственно-оперативная группа, сотрудники ПДН и оперативных подразделений. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.