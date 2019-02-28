Детскую поликлинику открыли после капремонта на Кубани

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края открыли детскую поликлинику после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В рамках ремонта заменили окна и двери, выровняли стены, а также провели новые коммуникации отопления водо- и энергоснабжения. Стоимость всех работ составила 16 млн рублей, пишут «Кубанские новости».

В пресс-службе также отметили, что внутреннее наполнение здания также подверглось изменениям. Так, было оборудовано помещение под гардероб, перестроена зона регистратуры, где были добавлены окна для посетителей. Также были установлены новые системы кондиционирования.