Прямой эфир

Порядка 16 тыс. тюльпанов высадили в Хабаровске к 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске специалисты МБУ «Горзеленстрой» вырастили 16 тыс. тюльпанов к Международному женскому дню. По сравнению с 2018 годом это на 3 тыс. больше. Стоимость одного цветка также выросла. Теперь вместо 70 рублей за один цветок нужно будет заплатить 75 рублей.

Как рассказала прораб тепличного хозяйства питомника «Горзеленстроя» Галина Клыпина, в прошлом году было очень много заказов и на всех желающих цветов не хватило. В связи с этим было принято решение высадить больше луковиц, которые были получены в октябре 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалист также отметила, что луковицы тюльпанов предприятие заказывает в Москве, куда их, в свою очередь, доставили из Голландии. Также в этом году удалось вырастить новый сорт — Carola orange.

Продажа тюльпанов началась уже на этой неделе. На данный момент продано около 2 тыс. цветов в основном белого и розового цветов. Тюльпаны других оттенков начнут срезать 1 марта — их будут формировать и упаковывать в букеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подснежники расцвели во Владивостоке из-за потепления
Омскую выставку «Флора» посвятили театру

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017