Порядка 16 тыс. тюльпанов высадили в Хабаровске к 8 Марта

В Хабаровске специалисты МБУ «Горзеленстрой» вырастили 16 тыс. тюльпанов к Международному женскому дню. По сравнению с 2018 годом это на 3 тыс. больше. Стоимость одного цветка также выросла. Теперь вместо 70 рублей за один цветок нужно будет заплатить 75 рублей.

Как рассказала прораб тепличного хозяйства питомника «Горзеленстроя» Галина Клыпина, в прошлом году было очень много заказов и на всех желающих цветов не хватило. В связи с этим было принято решение высадить больше луковиц, которые были получены в октябре 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалист также отметила, что луковицы тюльпанов предприятие заказывает в Москве, куда их, в свою очередь, доставили из Голландии. Также в этом году удалось вырастить новый сорт — Carola orange.

Продажа тюльпанов началась уже на этой неделе. На данный момент продано около 2 тыс. цветов в основном белого и розового цветов. Тюльпаны других оттенков начнут срезать 1 марта — их будут формировать и упаковывать в букеты.