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Порядка 2 тыс. видеокамер установят на подъездах домов в Балашихе

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В Балашихе Московской области в 2019 году планируют установить порядка 2 тыс. видеокамер на подъездах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Начать установку предполагают в течение следующего месяца. Все видеокамеры умеют распознавать лица, что позволит повысить уровень безопасности местных жителей, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Помимо наружных видеокамер, у подъездов домов хотят устанавливать и встраиваемые в глазки видеодомофонов камеры. Установка будет проходить в рамках реализации программы «Безопасной регион».

Ранее в феврале сообщалось о том, что в Псковской области комплекс «Безопасный город», предусматривающий видеонаблюдение, позволил выявить более 1,6 тыс. нарушений за 2018 год.

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