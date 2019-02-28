Порядка 2 тыс. видеокамер установят на подъездах домов в Балашихе

В Балашихе Московской области в 2019 году планируют установить порядка 2 тыс. видеокамер на подъездах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Начать установку предполагают в течение следующего месяца. Все видеокамеры умеют распознавать лица, что позволит повысить уровень безопасности местных жителей, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Помимо наружных видеокамер, у подъездов домов хотят устанавливать и встраиваемые в глазки видеодомофонов камеры. Установка будет проходить в рамках реализации программы «Безопасной регион».

Ранее в феврале сообщалось о том, что в Псковской области комплекс «Безопасный город», предусматривающий видеонаблюдение, позволил выявить более 1,6 тыс. нарушений за 2018 год.