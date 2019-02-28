Эксперт объяснил наличие ДНК свиньи в говяжьих пельменях

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин рассказал, откуда у «Роскачества» нарекания к начинке пельменей. Ранее ни одна торговая марка не смогла претендовать на российский «Знак качества».

Эксперт отметил, что производители делают начинку более сочной за счет различных добавок, в том числе белка и крахмала. Рябинкин также добавил, что в России пельмени могут делать «из чего хочется» — данный продукт проверяется только на наличие вредоносных бактерий.

«Если хотите, чтобы соответствовало знаку качества, — значит, лабораторный анализ должен быть дороже и чаще», — сказал он в интервью агентству НСН.

В проверенных пельменях эксперты обнаружили мясо животных, о которых ничего не говорилось в составе. Так, в пельменях «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета» и «Своими руками. Карапузы» обнаружили свинину, хотя в составе ее быть не должно.

Ранее в феврале сообщалось, что специалисты «Роскачества» разработали рекомендации по выбору плавленого сыра.