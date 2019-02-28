Прямой эфир

Эксперт объяснил наличие ДНК свиньи в говяжьих пельменях

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин рассказал, откуда у «Роскачества» нарекания к начинке пельменей. Ранее ни одна торговая марка не смогла претендовать на российский «Знак качества».

«Роскачество» назвало лучшие пельмени в России

Эксперт отметил, что производители делают начинку более сочной за счет различных добавок, в том числе белка и крахмала. Рябинкин также добавил, что в России пельмени могут делать «из чего хочется» — данный продукт проверяется только на наличие вредоносных бактерий.

«Если хотите, чтобы соответствовало знаку качества, — значит, лабораторный анализ должен быть дороже и чаще», — сказал он в интервью агентству НСН.

В проверенных пельменях эксперты обнаружили мясо животных, о которых ничего не говорилось в составе. Так, в пельменях «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета» и «Своими руками. Карапузы» обнаружили свинину, хотя в составе ее быть не должно.

Ранее в феврале сообщалось, что специалисты «Роскачества» разработали рекомендации по выбору плавленого сыра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскачество» назвало лучшие пельмени в России
«Роскачество» дало рекомендации по выбору коньяка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017