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JTI уверена в перспективах российского рынка вейпинга

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Фото: TASS/PA Images/Gareth Fuller
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Глава российского отделения JTI (Japan Tobacco International) Дин Гилфиллан оценил перспективы российского рынка вейпинга. Его мнение приводится в пресс-релизе компании.

«Рынок вейпинга [в России] следует за мировыми трендами, — подчеркнул он. — В 2018 году продажи вейп-устройств с капсулами в России выросли вдвое». По словам Гилфиллана, в ближайшие три года российский рынок может вырасти в 3–5 раз, до уровня, сопоставимого с Великобританией.

JTI запустила в в России электронную систему вейпинга Logic Compact, которая была создана в прошлом году. В настоящий момент устройство представлено в Канаде, Великобритании, а также в ряде других европейских стран. С 28 февраля система доступна в магазинах Москвы, Нижнего Новгорода и в официальном интернет-магазине.

JTI — международное подразделение японской Japan Tobacco, штаб-квартира находится в швейцарской Женеве. В компании работает более 45 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона, и отдельных правил для них не будет. Необходимость законодательно приравнять альтернативные способы курения к обычным сигаретам, в стране обсуждается с начала 2018 года.

По данным Профессионального альянса участников российского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС), в 2018 году объем российского рынка вейпов с никотиносодержащими жидкостями составил $187 млн, увеличившись на 26% по сравнению с 2017 годом.

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