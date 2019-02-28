США призвали союзников отказаться от Московской конференции по безопасности

Соединенные Штаты убеждают союзников по НАТО максимально ограничить свое участие в Московской конференции по международной безопасности в апреле, так как она якобы представляет собой попытку России повлиять на позицию стран альянса по важным для нее вопросам. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщил агентству ТАСС источник в МИД России.

Отмечается, что Вашингтон советует странам –участницам конференции отправить на мероприятия только младших дипломатов посольств в качестве наблюдателей. Собеседник агентства добавил, что такие «подковерные методы» США давно не удивляют Россию.

«При этом настойчиво акцентируется, что диалог с нами может вестись только по конкретным вопросам и не на форуме, который будто бы «используется Кремлем для озвучивания обвинений в адрес Запада и дезинформации мирового сообщества», — сказал он.

По его словам, представители США отказываются принимать участие в конференции с 2014 года. «Подобные мероприятия служат объединению усилий мирового сообщества и военных ведомств широкого круга стран в интересах борьбы с реальными, а не надуманными угрозами», — заключил представитель МИД.

Московскую конференцию по безопасности ежегодно организует Министерство обороны России. На нее приезжают высокопоставленные военные, дипломаты и эксперты со всего мира.

Ранее 28 февраля в МИД России сообщили, что что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы не влияет на отношения РФ и Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что это всё «ложится в канву истории» двусторонних отношений.