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В Житомирской области сняли запрет на русскоязычную культуру

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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В Житомирской области отменили мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» — книг, песен, фильмов, сериалов, шоу и т.п. на русском языке. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Запрет был введен областным советом 25 октября 2018 года, его снял Житомирский окружной административный суд 28 февраля.

«Такой вердикт суд вынес, несмотря на угрозы, циничное и жесткое давление радикалов. Это безусловная победа партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», последовательно отстаивающей права русскоязычного населения, жителей юго-востока и центра Украины», — сказано в заявлении Медведчука, которое опубликовано на сайте партии.

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Он назвал мораторий грубым вмешательством властей «в культурную и общественную жизнь украинцев», которое нарушает многие законы страны, в том числе ряд положений конституции Украины, а также усугубляет раскол в обществе.

«В качестве свежего примера можно привести действия вице-премьера Вячеслава Кириленко, который, по сути, сорвал участие Украины в конкурсе «Евровидение-2019», — добавил Медведчук.

Ранее в феврале разгорелся скандал при выборе участника «Евровидения-2019» от Украины. Первое место в национальном отборе заняла певица Maruv, но она отказалась представлять страну из-за условий предложенного ей Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) договора. Исполнительница заявила, что не хочет «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков».

Позднее от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka, также участвовавшие в отборе.

27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе в «условиях чрезмерной пoлитизaции национального отбора».

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