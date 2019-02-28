Украинские венгры назвали закон о госязыке «тотальной украинизацией»

Проживающие на Украине венгры считают закон о госязыке «тотальной украинизацией». Такое мнение высказал зампредседателя киевского общества венгров Тибор Томпа 28 февраля.

В эфире телеканала «112. Украина» Томпа назвал документ деструктивным. По его словам, он не только не способствует укреплению межнациональных отношений на Украине, но и вносит еще больший раздор, чем закон об образовании, который ограничил возможность нацменьшинств обучаться на родном языке.

По мнению Томпы, документ исключает такое понятие, как региональные языки, несмотря на наличие двух крупных «коренных национальных меньшинств» — венгров и румын.

«Венгры однозначно воспринимают этот закон как тотальную ассимиляцию. <…> Это тотальная украинизация», — заявил Томпа, подчеркнув, что с венграми киевские власти не проводили консультации по данному закону.

28 февраля Верховная рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был одобрен парламентом в октябре 2018 года.

Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

В начале февраля депутат рады Наталья Королевская отметила, что, в частности, из-за навязывания Киевом украинского языка страну покинули около 10 млн человек за последние пять лет. Нардеп призвала развивать в украинцах любовь к родной стране повышением уровня жизни.

В июне 2018-го экс-депутат рады призвала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.