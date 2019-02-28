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Пермский арт-объект «Слава труду» превратили в «Слава груди»

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Фото: vk.com/Музей современного искусства PERMM
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В Перми неизвестные поменяли буквы на арт-объекте «Слава труду» возле музея современного искусства PERMM. Вместо этого на территории теперь красуется надпись «Слава груди».

«Счастье» вернулось на набережную Перми

«Весна идет, товарищи!» — говорится в сообщении музея на странице «ВКонтакте».

Отмечается, что объект не был поврежден, а сами буквы сделаны не очень аккуратно. В связи с этим сотрудники музея пригласили вандалов к себе на мастер-классы.

«Уличный художник Sad Face отрицает свою причастность к буквам и говорит: «Я бы написал «слава трупу». Алексей, прости, не сегодня», — добавляется в сообщении.

В октябре вандалы испортили известный арт-объект «Счастье не за горами», установленный на набережной в Перми. Они заменили слово «счастье» на «смерть». Как оказалось позже, сделал это художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

Арт-объект пришлось демонтировать. Его вернули на городскую набережную реки Камы только в декабре 2018 года.

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