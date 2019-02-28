Москвич получил ожоги 80% тела в солярии

Житель Москвы получил ожоги 80% тела, побывав в солярии оздоровительного комплекса в подмосковном Одинцово. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, 35-летний мужчина был доставлен в реанимацию. Другие подробности и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

В апреле 2018 года похожий случай произошел в Красноярске. Местная жительница обратилась к врачам после похода в солярий, где администратор неправильно выставила время. В итоге девушка провела в кабинке 18 минут вместо 12. При этом посетительница салона красоты закончила загорать еще до выключения ультрафиолета, почувствовав себя плохо. Как оказалось позже, таймер по ошибке установили на 24 минуты.