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Москвич получил ожоги 80% тела в солярии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Житель Москвы получил ожоги 80% тела, побывав в солярии оздоровительного комплекса в подмосковном Одинцово. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает РЕН ТВ

По данным журналистов, 35-летний мужчина был доставлен в реанимацию. Другие подробности и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

В апреле 2018 года похожий случай произошел в Красноярске. Местная жительница обратилась к врачам после похода в солярий, где администратор неправильно выставила время. В итоге девушка провела в кабинке 18 минут вместо 12. При этом посетительница салона красоты закончила загорать еще до выключения ультрафиолета, почувствовав себя плохо. Как оказалось позже, таймер по ошибке установили на 24 минуты.

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