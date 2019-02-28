Прямой эфир

Членов преступной группы из Пензы осудили за сбыт наркотиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензе восьмерых членов преступной группы в возрасте от 17 до 28 лет приговорили к лишению свободы за незаконный сбыт наркотиков, а также за покушение на сбыт в крупном и особо крупном размерах. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пензенской области.

А воды идут: почему реки в мегаполисах насыщены наркотиками
Исследователи нашли кокаин в Темзе. Ничего неожиданного в этом нет — похожая ситуация и в других городах

«Приговором суда всем участникам организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы. Семерым совершеннолетним подельникам — на срок от 5 до 8,5 года лишения свободы, несовершеннолетней — в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа, в которую входили жители Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, была основана в сентябре 2017 года. Для распространения наркотиков они использовали тайники, а также арендованные квартиры. По данным следствия, в ходе задержания у преступников нашли более 8 кг наркотиков.

13 февраля полицейские и сотрудники ФСБ задержали 18 членов наркогруппировки, которая ежедневно сбывала более 1 тыс. доз синтетических наркотиков в четырех российских регионах. В операции принимали участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков новосибирского главка МВД, а также сотрудники УФСБ России по региону и отряд специального назначения «Гром».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В организме участника ДТП на Невском проспекте нашли следы наркотиков
По факту продажи наркотиков в клубе Gazgolder возбуждено уголовное дело

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017