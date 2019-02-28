Членов преступной группы из Пензы осудили за сбыт наркотиков

В Пензе восьмерых членов преступной группы в возрасте от 17 до 28 лет приговорили к лишению свободы за незаконный сбыт наркотиков, а также за покушение на сбыт в крупном и особо крупном размерах. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пензенской области.

«Приговором суда всем участникам организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы. Семерым совершеннолетним подельникам — на срок от 5 до 8,5 года лишения свободы, несовершеннолетней — в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа, в которую входили жители Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, была основана в сентябре 2017 года. Для распространения наркотиков они использовали тайники, а также арендованные квартиры. По данным следствия, в ходе задержания у преступников нашли более 8 кг наркотиков.

13 февраля полицейские и сотрудники ФСБ задержали 18 членов наркогруппировки, которая ежедневно сбывала более 1 тыс. доз синтетических наркотиков в четырех российских регионах. В операции принимали участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков новосибирского главка МВД, а также сотрудники УФСБ России по региону и отряд специального назначения «Гром».