В Голливуде перезапустят сериал «Беверли-Хиллз, 90210»
Верните меня в мои 90-е! Телеканал Fox перезапустит «Беверли-Хиллз, 90210».
Роли исполнят звезды оригинального сериала: Джейсон Пристли и Дженни Гарт. Авторы обещают выход 6 эпизодов, герои соберутся вместе спустя 19 лет.
Премьеру первой серии можно будет увидеть этим летом.
Верните меня в мои 90-е! Телеканал Fox перезапустит «Беверли-Хиллз, 90210».
Роли исполнят звезды оригинального сериала: Джейсон Пристли и Дженни Гарт. Авторы обещают выход 6 эпизодов, герои соберутся вместе спустя 19 лет.
Премьеру первой серии можно будет увидеть этим летом.