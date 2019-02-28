В Голливуде перезапустят сериал «Беверли-Хиллз, 90210»

Верните меня в мои 90-е! Телеканал Fox перезапустит «Беверли-Хиллз, 90210».

Роли исполнят звезды оригинального сериала: Джейсон Пристли и Дженни Гарт. Авторы обещают выход 6 эпизодов, герои соберутся вместе спустя 19 лет.

Премьеру первой серии можно будет увидеть этим летом.