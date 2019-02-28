Путин оценил новое вооружение силовиков

Путин оценил вооружение, которое скоро поступит в арсенал силовиков.



Электрошоковому пистолету президент и глава МВД быстро нашли применение — например для вооружения им экипажей самолета при борьбе с дебоширами. Также глава государства встретился с девушками, которых нельзя назвать «слабым полом».