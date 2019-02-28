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В Шереметьево разъяснили суть иска к Минтрансу и Росавиации

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Международный аэропорт Шереметьево подал в суд на Министерство транспорта России и Росавиацию в связи с долгами за обслуживание рейсов государственных структур, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани в четверг, 28 февраля.

Ранее в тот же день стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое требование столичного аэропорта к Минтрансу и Федеральному агентству воздушного транспорта на сумму 20,6 млн рублей.

25 декабря прошлого года аэропорт Шереметьево стал первым, кто подписал с Росавиацией соглашение, которое предусматривает передачу воздушной гавани московского аэродрома. Срок действия договора составляет 49 лет.

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