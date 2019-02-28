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Детскую поликлинику затопило в Пензе

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В Пензе затопило помещение регистратуры детской поликлиники № 6. Сотрудники медицинского учреждения рассказали о причине инцидента.

Помещение начало заливать водой 27 февраля из-за прорыва трубы в квартире жильцов на верхнем этаже, передает ИА «Пенза-Пресс». Последствия потопа устранены. Медицинская документация и материальные ценности не пострадали.

В середине февраля прокуратура Ленинского округа Тюмени начала проверку школы № 67. В ней протекла крыша, отчего затопило три этажа. По данным департамента образования областной столицы, следы протекания кровли появились лишь в некоторых местах. О затопленной школе сообщили в соцсетях очевидцы.

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