Детскую поликлинику затопило в Пензе

В Пензе затопило помещение регистратуры детской поликлиники № 6. Сотрудники медицинского учреждения рассказали о причине инцидента.

Помещение начало заливать водой 27 февраля из-за прорыва трубы в квартире жильцов на верхнем этаже, передает ИА «Пенза-Пресс». Последствия потопа устранены. Медицинская документация и материальные ценности не пострадали.

В середине февраля прокуратура Ленинского округа Тюмени начала проверку школы № 67. В ней протекла крыша, отчего затопило три этажа. По данным департамента образования областной столицы, следы протекания кровли появились лишь в некоторых местах. О затопленной школе сообщили в соцсетях очевидцы.