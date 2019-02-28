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Застрявших в грязи жителей Липецкой области спасли в Крыму

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Спасатели оказали помощь жителям Липецкой области, которые на автомобиле увязли в размытом грунте в Крыму. Эвакуированы три человека, включая четырехлетнего ребенка.

По данным МЧС, автомобиль Subaru увяз в грязи вблизи береговой линии в районе Симферопольского водохранилища. Самостоятельно выехать и продолжить движение семья не смогла. К месту происшествия направили спасателей.

Прибыв на место, сотрудники аварийно-спасательного отряда вытащили пострадавших и эвакуировали их в Симферополь, пишет GOROD48. Никому из липчан, включая четырехлетнего ребенка, медицинская помощь не потребовалась.

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