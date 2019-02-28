Количество мошенничеств сократилось в Брянской области

Прокуратура сообщила о сокращении количества мошеннических действий в Брянской области в январе 2019 года. Число преступлений уменьшилось на 17,2%.

По данным правоохранительных органов, большинство правонарушений было совершено с помощью интернета. За январь было раскрыто 41 преступление, сообщает NASHBRYANSK.RU. Кроме того, в суды направлено порядка 40 уголовных дел.

На мошенничествах попались 25 ранее судимых брянца и 22 безработных.

Ранее сообщалось, что в Брянской области за год сократилась подростковая преступность. Количество правонарушений уменьшилось на 20,8%.