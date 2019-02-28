Один человек пострадал в тройном ДТП под Оренбургом

Один человек получил травмы в результате столкновения грузовика с «Газелью» и легковушкой. Об этом сообщает Ria56.

Авария произошла 28 февраля на 390-м км трассы М5 Оренбург—Самара. Как пишет «Федеральное агентство новостей», грузовик Scania столкнулся с «Газелью» и легковой машиной Chevrolet, в результате чего фура опрокинулась на бок и упала в кювет, а «Газель» вылетела на обочину.

Пострадавшего водителя легкового автомобиля доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее 28 февраля сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Омской области.