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Трамп и Ким Чен Ын не договорились на саммите

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению в ходе саммита, состоявшегося 27-28 февраля в Ханое. Об этом заявила в четверг, 28 февраля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Она отметила, что в ходе встречи главам двух стран удалось обсудить вопросы продвижения денуклеаризации Корейского полуострова, а также возможные даты будущих переговоров. Однако Трамп заявил, что очередной саммит с КНДР состоится нескоро, пишет «РИА Новости».

Тем не менее, усиливать санкции против Пхеньяна США не планируют, подчеркнул американский президент.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. При этом 28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Также был отменен их совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время.

За день до этого, в первый день саммита, Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут наедине, а после продолжили переговоры за ужином. В этот же день Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и «великим лидером».

В Ханое состоялся второй саммит глав государств. Первый прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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