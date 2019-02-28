В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Легкомоторный самолет упал в Московской области в четверг, 28 февраля, в результате погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на юго-западе Коломны. Cамолет упал на дачный участок в садовом товариществе, разрушив угол дома. На месте происшествия при падении воздушного судна никто не пострадал.

По факту гибели двух человек при крушении самолета следователи возбудили уголовное дело, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Лариса Марковец.

По ее словам, дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

На месте работает следственная группа совместно с представителями МЧС России и Росавиации.

24 февраля сообщалось, что крушение легкомоторного самолета привело к гибели двух человек в штате Массачусетс (США). Отмечается, что при падении самолет взорвался и загорелся.