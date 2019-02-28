Прямой эфир

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкомоторный самолет упал в Московской области в четверг, 28 февраля, в результате погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на юго-западе Коломны. Cамолет упал на дачный участок в садовом товариществе, разрушив угол дома. На месте происшествия при падении воздушного судна никто не пострадал.

По факту гибели двух человек при крушении самолета следователи возбудили уголовное дело, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Лариса Марковец.

По ее словам, дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

На месте работает следственная группа совместно с представителями МЧС России и Росавиации.

24 февраля сообщалось, что крушение легкомоторного самолета привело к гибели двух человек в штате Массачусетс (США). Отмечается, что при падении самолет взорвался и загорелся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легкомоторный самолет упал в океан у берегов Флориды
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017