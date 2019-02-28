Полицейские предложили увеличить число районов в Челябинске

Руководство ГУ МВД по Челябинской области предложило законодательному собранию увеличить число районов в Челябинске. Депутаты рассмотрят вопрос до конца II квартала.

По словам заместителя начальника регионального управления МВД Сергея Богдановского, новый район можно создать за счет Центрального и Курчатовского районов. Там уже действует восьмой отдел полиции. Председатель законодательного собрания Владимир Мякуш сообщил, что даст поручение проработать вопрос о формировании нового района до конца II квартала, пишет ИА «Ура.ру».

В Челябинске существует семь внутригородских районов. В рамках муниципальной реформы каждый район получил собственную администрацию, совет депутатов и бюджет.