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Названы помогающие в борьбе с раком кожи продукты

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Фото: Global Look Press/Mark Langridge
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Группа ученых из Онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета и Института Паркера выяснила, что определенные пищевые привычки могут помочь в борьбе с раком кожи при иммунотерапии. По словам исследователей, для этого нужно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами.

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Всего в исследовании приняли участие 113 человек, у которых была диагностирована меланома. Оказалось, что у пациентов, употреблявших большое количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, а также продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, лечение шло намного эффективнее.

«Нам удалось выяснить, что диета и пищевые добавки, по всей видимости, влияют на способность пациента реагировать на иммунотерапию рака», — сказала научный сотрудник Института Паркера Кристин Спенсер, которую цитируют на сайте American Association for Cancer Research (AACR).

Она отметила, что эту взаимосвязь можно объяснить изменениями в микробиоме кишечника.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России. По их словам, рост случаев заболеваемости меланомой (злокачественная опухоль, проявляющаяся на ранних стадиях в виде новообразования на коже) связан с появившейся у граждан страны возможностью отправляться на отдых в жаркие страны и загорать в любое время года.

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